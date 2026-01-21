Anuncian plan de reformas económicas en Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas.- EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció ayer, martes, un conjunto de propuestas que el Legislativo abordará durante el período 2026-2027, que incluye la reforma de la ley de hidrocarburos para favorecer y proteger la inversión extranjera en este sector clave y adaptarse a la “nueva realidad económica” del país.

“No podemos tener ningún tipo de preocupación ni temor con respecto a esa ley. Nosotros hemos creado nuevas leyes (para) que se adapten a la nueva realidad económica venezolana”, indicó Rodríguez, en alusión la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, durante una reunión de la Comisión Consultiva del Parlamento, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también jefe negociador del Gobierno indicó que la reforma de esta ley es una de las más de doce propuestas de este tipo que hizo el Ejecutivo encabezado por su hermana, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de que EE.UU. capturara en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Jorge Rodríguez indicó que la mandataria encargada también planteó reformas a las leyes de minería, del comité de exportación, de derechos socioeconómicos y de propiedad intelectual.

Asimismo propuso cambios en la ley de medicina natural, de derechos digitales y naturales, de ciberseguridad, del sistema eléctrico nacional, del uso racional de la energía, de telecomunicaciones, de inteligencia artificial, de la paz y de la convivencia nacional. El nuevo entramado jurídico se propone en momentos en que Caracas y Washington escriben un nuevo capítulo en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano.

Entran 300 MM dólares

Como parte de los contactos, Delcy Rodríguez informó del ingreso de 300 millones de dólares al mercado local “producto de la venta del petróleo”, días después de que la Casa Blanca anunciara un acuerdo de venta de crudo nacional por 500 millones de dólares. Aparte de las reformas, el presidente del Parlamento propuso la redacción de ocho códigos, incluyendo el penal, civil, electoral y de comercio.