Argentina: ¿Reforma o "contrarreforma laboral"?

Rediseñar los tiempos de trabajo, reducir el costo de un despido para la empresa, restringir el alcance de los sindicatos... Estas y otras medidas están contempladas en la reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de Javier Milei.

Jornadas extendidas, vacaciones fraccionadas, pérdida del poder de los sindicatos…

“Para empezar, la creación del banco de horas, que va a implicar que los trabajadores puedan tener jornadas extendidas hasta 12 horas diarias. Estas horas se van a ir acumulando a un banco del cual va a poder disponer el empleador, de modo tal que no se supere un máximo mensual, y de modo también que dejan de existir las horas extras. Luego, en materia de indemnizaciones laborales, no va a ser el mejor sueldo, entonces las indemnizaciones se van a ver reducidas en cuanto a la base de cálculo y reducidas también en cuanto al monto”, explica para RFI la secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL), Romina Stampone.

“El fraccionamiento de las vacaciones, lo que otorga es la facultad de poder fraccionarlas en periodos no inferiores a una semana: el empleador puede decidir darte una semana de vacaciones ahora, otra en octubre... Y por otro lado, le sumas a esto que va a haber una pérdida del poder real de los sindicatos porque se promueve la negociación colectiva a nivel de empresa, no en la totalidad de la actividad”, agrega.

La semana pasada el Senado argentino aprobó el proyecto con 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora llega a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza asegura que conseguirá 140 votos sobre 257 diputados, entre los cuales 95 del oficialismo, apoyados por sectores de la llamada oposición dialoguista. La senadora oficialista Patricia Bullrich dijo haber negociado con la CGT.

“Incumple con el principio de progresividad”

Para Stampone, la reforma es contraproducente: “Se dice que la reforma se piensa con la finalidad de generar empleo, lo cual va a ser absolutamente falso. La reforma precariza e invita a un despido que además es absolutamente tarifado y calculado, mucho más de la tarifa que ya preveía nuestra ley, con lo cual no va a ser generador de empleo. Desde la Ley de Bases, la anterior reforma que entró en vigencia el 9 de julio del año 2024, se perdieron ya más de 250.000 puestos de trabajo. Cerraron una enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas. Hoy amanecimos con la noticia de que cierra sus puertas Fate, una empresa de neumáticos muy grande, muy conocida y que deja cerca de mil familias sin puesto de trabajo. Ese es la mayor preocupación”, lamenta.

Según ella, no cuaja con los principios constitucionales. “La contrarreforma laboral que se está proponiendo es una reforma regresiva en materia normativa en nuestro país. Incumple de este modo con el principio de progresividad y no regresividad que nuestra Constitución nacional toma de tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Legislar de este modo implica una violación para nuestro país de pactos internacionales que ya fueron asumidos con anterioridad”, subraya para concluir Stampone.