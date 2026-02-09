Prioridad Ministerio de la Mujer: prevención y atención de la violencia

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

Para este mes de febrero, el Gabinete de la Mujer, encabezado por la ministra Gloria Roely Reyes Gómez, convocará a todas sus instituciones a fin de aprobar el nuevo plan de prevención de violencia 2026-2028 con alta prioridad en la atención y prevención de la violencia en contra de la mujer.

Dentro de lo dramático que es hablar de ese tema, porque un caso de feminicidio se convierte en una tragedia nacional, la ministra de la mujer destacó que en el 2025 se logró una reducción significativa de 20 casos menos.

“Impulsándonos en esos avances seguiremos fortaleciendo la atención que requiere la mujer, pero también la prevención de una manera bien articulada, con las mismas instancias del gobierno y de la sociedad en su conjunto, porque esto no es una problemática que es solo del Estado, es también de la sociedad, sector privado, academia, familia y de los organismos internacionales”, relató Gloria Reyes al esbozar su plan de trabajo para este, su primer año de gestión, que tiene un presupuesto RD$1,258,285,151.00, experimentando un ligero aumento con relación al año pasado.

Al hablar de los principales obstáculos o desafíos para lograr alcanzar las metas propuestas para este 2026, no maquilla la realidad y advierte que este ministerio históricamente no dispone de los recursos necesarios para ampliar una política en las dimensiones que se necesitan, a pesar de que en los últimos años su presupuesto ha sido duplicado. “Eso es algo que se ha logrado en el gobierno del presidente Abinader, porque a la fecha el presupuesto ya es el doble del que tenía en el 2020, que rondaba en unos 600 millones de pesos”, explica.

Recordó que, en el primer consejo de ministros, realizado el pasado 11 de enero, participó en una mesa de planificación con todas las entidades de gobierno para mejorar la eficiencia de los recursos públicos tomando en cuenta que hay muchas acciones que este ministerio debe desarrollar con otras entidades gubernamentales. “Creo que con esa articulación entre el ministerio de la mujer y los demás órganos gubernamentales en esa mesa de trabajo estoy convencida que este desafío tendrá una posibilidad de viabilizar nuestras metas y que logremos concretar gran parte de los programas que nos hemos propuesto en este año”.

Políticas de cuidados

El segundo aspecto que se profundizará será un enfoque al sistema nacional de cuidados, que inició en el 2022 para impulsar políticas que garanticen los servicios para las mujeres, y que también genere fuentes de empleo.

“Desde esa mirada rectora tenemos como propósito una mayor articulación entre las instituciones que forman parte de la mesa intersectorial de cuidados y al mismo tiempo un trabajo de mayor coordinación con el Congreso Nacional para la aprobación la ley del Sistema de cuidado”, manifestó.

El tercer tema que está en la agenda del despacho de la ministra de la mujer tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres y todo el impulso para la creación de capacidades para la formalización y dignificación de los empleos para lograr un mayor equilibrio entre los salarios de hombres y mujeres con el equivalente de que sea en base a igual trabajo igual salario. “Queremos mejorar los mecanismos que ya existen y a la vez trabajar con alianzas con el sector privado para lograr estas conquistas en todo lo que tiene que ver con la formalización de trabajo enfocado en las mujeres”.

Autonomía económica

Otro tema en la mesa de trabajo de la señora Reyes está relacionado con identificar “nichos” donde hay un gran número de mujeres laborando, como es el caso de las trabajadoras domésticas y de las bancas de apuestas, para mejorar sus condiciones laborales, salariales y de acceso a sus derechos y, sobre todo, lograr su formalización en el sector laboral.

Políticas sociales

Actualmente, la participación política de las mujeres es clave para lograr sociedades más equitativas, inclusivas y democráticas, es por ello que desde el ministerio de la mujer se articula una agenda de trabajo para fomentar oportunidades, a fin de que las mujeres tengan un papel central en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas de nuestro país.

En ese tenor, alza su voz para apoyar el liderazgo femenino y erradicar las barreras que limitan su acceso a la política.

Para la exdiputada por la circunscripción número 5 del Distrito Nacional es de alta prioridad dejar bien claro que su interés en esta gestión es lograr un desarrollo de las políticas en materia de ejecución real. “Teniendo presente en que esas políticas públicas deben ir de la mano de las necesidades sentidas de la mujer tomando en cuenta de que se trata del más del 50 % de la población”.

Brecha digital

En su intervención, señaló además que la brecha digital es otro tema de interés para esta entidad gubernamental, por los desafíos globales que exige la tecnología actualmente.