Sindicales prefieren no haya reforma antes tocar cesantía

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

El sector sindical prefiere que el país se quede sin reforma del Código Laboral, si los empresarios continúan insistiendo en el tema de la cesantía, dijo ayer el dirigente Jacobo Ramos.

Precisó que a pesar de que el código actual es de 1992, la RD ha crecido, por lo que sino hay posibilidades, apuntó, de una reforma para modificar la ley sin tocar la cesantía, mejor que se quede igual.

“Lamentablemente, como sector, estamos de acuerdo de que no haya reforma del código. El tema de la cesantía no fue pactado en el diálogo”, dijo.

Señaló que los empresarios han incidentado el proceso, depositando 15 documentos, donde hacen propuestas diferentes, lo que ha traído retrasado en la comisión.

Las declaraciones de Ramos se produjeron luego de la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo (MT) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), con el objetivo de fortalecer los derechos laborales de los trabajadores del sector transporte.

El acuerdo contempla acciones conjuntas para fortalecer el diálogo tripartito, la mejora de la seguridad social y la salud de los trabajadores, así como la formación de estos.