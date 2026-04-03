Artemis II: ¿qué dijeron los astronautas en su primer mensaje desde el espacio?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II enviaron este viernes su primer mensaje oficial desde el espacio, mientras flotaban en la cápsula Orión durante la histórica travesía alrededor de la Luna.

En su intervención, los tripulantes destacaron la importancia de la cooperación internacional y el compromiso con la ciencia, al tiempo que compartieron la emoción de contemplar la Tierra desde la distancia. “Estamos aquí gracias al esfuerzo de miles de personas y queremos que cada niño y niña sepa que el futuro también les pertenece”, expresó uno de los astronautas.

En su segundo día tras el histórico despegue desde el Centro Espacial Kennedy, los astronautas a bordo de la misión Artemis II compartieron su experiencia y reflexiones durante una transmisión desde el espacio. A bordo de la nave Orión, los astronautas se dirigen hacia la órbita lunar para realizar un sobrevuelo por su cara oculta antes de concluir la misión con un amerizaje en el océano Pacífico. #ArtemisII #Astronautas #NASA #Ciencia #Tecnología #shorts -- N+ UNIVISION Suscríbete: https://www.youtube.com/@nmasunivision Infórmate: http://nmasunivision.com #AhoraSomosMás #nmásunivision Sigue a N+ Univision en: Facebook: https://www.facebook.com/nmasunivision Instagram: https://www.instagram.com/nmasunivision TikTok: https://www.tiktok.com/@nmasunivision X: https://twitter.com/nmasunivision WhatsApp: https://bit.ly/3ZE7koB N+ Univision es el lugar donde encontrarás la información más relevante para la comunidad hispana en Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo.

La misión Artemis II, primera en llevar humanos a bordo del programa lunar de la NASA, busca preparar el terreno para el próximo alunizaje previsto en Artemis III.