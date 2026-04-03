Bajo gravedad
Artemis II: ¿Qué dijeron los astronautas en su primer mensaje desde el espacio?
La transmisión desde gravedad cero fue seguida por millones y simboliza el regreso humano a la Luna
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II enviaron este viernes su primer mensaje oficial desde el espacio, mientras flotaban en la cápsula Orión durante la histórica travesía alrededor de la Luna.
En su intervención, los tripulantes destacaron la importancia de la cooperación internacional y el compromiso con la ciencia, al tiempo que compartieron la emoción de contemplar la Tierra desde la distancia. “Estamos aquí gracias al esfuerzo de miles de personas y queremos que cada niño y niña sepa que el futuro también les pertenece”, expresó uno de los astronautas.
La misión Artemis II, primera en llevar humanos a bordo del programa lunar de la NASA, busca preparar el terreno para el próximo alunizaje previsto en Artemis III.
El País
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Merilenny Mueses