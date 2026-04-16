Así ha sido la relación del Vaticano con EEUU, a propósito de desacuerdo de Trump y León XIV

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La relación entre el Vaticano y Estados Unidos ha sido compleja, marcada por momentos de cooperación y de tensión. A lo largo del siglo XX, ambos actores encontraron puntos de encuentro en la lucha contra el comunismo y en la defensa de los derechos humanos, especialmente durante el papado de Juan Pablo II. Sin embargo, también han surgido diferencias profundas en temas como la guerra, la migración y el papel de la religión en la política.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington y la Santa Sede consolidaron vínculos diplomáticos. El Vaticano se convirtió en una voz moral en debates globales, mientras Estados Unidos buscaba legitimidad en su liderazgo internacional. Durante la Guerra Fría, la alianza tácita entre Ronald Reagan y Juan Pablo II fue clave en el debilitamiento del bloque soviético.

En el siglo XXI, las diferencias se hicieron más visibles. Durante el papado de Francisco, Donald Trump mantuvo desacuerdos públicos sobre migración y medio ambiente. El Vaticano defendió la acogida de migrantes y la protección del planeta, mientras Trump impulsaba políticas restrictivas y cuestionaba los acuerdos climáticos.

La elección de León XIV en 2025, primer papa nacido en Estados Unidos, generó expectativas de cercanía con Washington. Sin embargo, pronto surgieron tensiones. El pontífice criticó la guerra contra Irán y se mostró solidario con líderes opositores en América Latina, como María Corina Machado, lo que provocó fricciones con la Casa Blanca.

El desacuerdo actual

El enfrentamiento entre Trump y León XIV refleja una disputa más amplia: la definición de la autoridad moral en el escenario internacional. Mientras Trump defiende una visión pragmática y nacionalista, el papa insiste en la necesidad de paz, justicia social y respeto a los derechos humanos.