Fallece Simon Oxley, creador del icónico pájaro de Twitter

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El diseñador gráfico británico Simon John Oxley, reconocido mundialmente por haber creado el icónico pájaro azul de Twitter (Larry the Bird), falleció el pasado 4 de abril de 2026 a los 56 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un mensaje en su portafolio de Dribbble, donde destacaron su pasión por el diseño y su legado creativo.

Su legado

Oxley dedicó más de tres décadas a diseñar logotipos y mascotas para empresas de todo el mundo. Además del pájaro de Twitter, creó el Octocat, símbolo de GitHub en su página de error 404, que se convirtió en un referente dentro de la comunidad tecnológica. Desde su estudio en Oxford trabajó como ilustrador freelance, desarrollando personajes y maquetas que marcaron la cultura digital de los 2000.

Palabras de su familia

“Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Simon John Oxley, de 56 años, el 4 de abril de 2026. Durante más de 30 años se dedicó a lo que más le gustaba: diseñar mascotas y logotipos para todo tipo de empresas, así como crear maquetas pequeñas para decorar el hogar.”

En redes sociales, colegas y usuarios han expresado gratitud y nostalgia, resaltando cómo sus diseños se convirtieron en símbolos universales de la era digital. Su estilo sencillo y memorable sigue vivo en millones de pantallas y en la memoria colectiva.