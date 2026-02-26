Así viven los dominicanos la tormenta de nieve en Nueva York

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Con enormes acumulaciones de nieve en calles y aceras, y teniendo que abrirse paso entre árboles doblados, así describen dominicanos residentes en Nueva York el impacto de la reciente tormenta invernal.

Ana María Reynoso, residente en Mount Vernon, condado de Westchester, relató que la nieve ha cubierto por completo el entorno y dificulta la movilidad.

“Hay pinos sobre la acera; aquí hay que doblarse para pasar”, describió.

En el Bronx, Vilma Pérez también compartió su experiencia ante la intensidad del fenómeno.

“Nieve sobre nieve… la madre naturaleza está llena de odio”, expresó.

En los videos enviados a este medio se observan calles, vehículos y árboles completamente cubiertos por capas de nieve, así como un ambiente marcado por el frío extremo y la acumulación.

Impacto de la tormenta

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la tormenta del lunes cubrió amplias zonas de la región, provocó cancelaciones de vuelos, interrupciones en el transporte, caída de líneas eléctricas y al menos una muerte.

En Rhode Island cayó casi un metro de nieve (más de tres pies), superando los registros de la histórica ventisca de 1978 que afectó al noreste de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), explicó que si toda la nieve que cayó desde Maryland hasta Maine se hubiera concentrado únicamente sobre Manhattan, habría alcanzado más de una milla de altura.