Tormenta de nieve: ¿Qué ha pasado con los vuelos entre República Dominicana y EE.UU.?

Los vuelos entre República Dominicana y distintas ciudades de Estados Unidos se encuentran operando con normalidad este miércoles, luego de las cancelaciones registradas a inicios de semana debido a la tormenta de nieve que afecta el noreste estadounidense.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó al periódico HOY que la situación ya se ha normalizado, tras la suspensión de 47 vuelos entre domingo y lunes.

De ese total, 23 correspondieron a llegadas desde Estados Unidos hacia el país y 24 a salidas desde territorio dominicano. El lunes fue la jornada más impactada, con 38 cancelaciones, mientras que el domingo se registraron nueve.

Las aerolíneas más afectadas fueron JetBlue y Delta Air Lines, además de un trayecto de United Airlines, principalmente en rutas hacia y desde los aeropuertos John F. Kennedy, en Nueva York, y Logan International Airport, en Boston.

Continúan las nevadas en EE.UU.

Mientras en República Dominicana las operaciones aéreas se han estabilizado, en Estados Unidos el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) prevé más nevadas este miércoles en el centro y el este del país.

Según reportes de la agencia EFE, el organismo alertó sobre una serie de sistemas fríos de baja presión, conocidos como “sistemas Clipper”, que provocarán caída adicional de nieve en zonas que aún se recuperan del temporal que interrumpió casi 8,000 vuelos desde el lunes.

El NWS indicó que uno de estos sistemas pasará por el noreste y Nueva Inglaterra, generando nuevas acumulaciones de nieve que se suman a las ya registradas en los últimos días.

Casi 60 ciudades del este de Estados Unidos han reportado niveles de nieve por encima del promedio histórico este invierno. Nueva York, por ejemplo, ha recibido más de 44 pulgadas de nieve, el doble de lo habitual para la temporada.