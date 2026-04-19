Ataque durante rodaje de “Sin senos sí hay paraíso 4” deja tres muertos: reacción del elenco

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un ataque con arma cortopunzante registrado durante el rodaje de la serie "Sin senos sí hay paraíso 4" dejó tres personas muertas en Bogotá, entre ellas el presunto agresor.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre atacó a un ciudadano en la vía pública sin mediar palabra.

“El día de hoy, en horas de la tarde, en la localidad de Santa Fe, se presentó un hecho donde un hombre agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, personas que se encontraban en el lugar intentaron defender a la víctima, pero el agresor causó heridas a dos personas más”, explicó.

Como resultado del incidente, tres personas fallecieron, incluyendo el atacante y hay cuatro capturados.

Reacción del elenco: "Silencio en el set"

Tras lo ocurrido, actores vinculados a la producción expresaron su pesar a través de redes sociales.

La actriz Carmen Villalobos, quien interpreta a Catalina Santana, publicó un mensaje en sus historias: “Silencio en el set. A la memoria de los compañeros que se fueron hoy”.

Mensaje de Carmen Villalobos

Por su parte, Carolina Gaitán, conocida por su papel de Catalina “la pequeña”, también reaccionó con un mensaje similar y dedicó palabras a una de las víctimas.

Carolina Gaitán dedica palabras a uno de sus compañeros

"Silencio en el Set. En la memoria de los compañeros de SSSHP que fallecieron hoy".

"Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento mi Nico hermoso", dijo.

Otros actores, como Gregorio Pernía, se sumaron a las muestras de condolencias.

Asimismo, agencias de actuación, actores y el Ministerio de Cultura de Colombia expresaron su pesar por lo ocurrido.