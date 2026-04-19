Carmen Villalobos habla sobre la tragedia durante el rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso 4' que dejó tres muertos

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La actriz Carmen Villalobos expresó la tristeza que la embarga tras el ataque ocurrido durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso 4, que dejó tres personas muertas en Bogotá.

“Para mí han sido horas muy tristes en medio de una alegría”, confesó la intérprete de Catalina Santana, al referirse al contraste entre la noticia y un reconocimiento reciente en su carrera.

Villalobos destacó el vínculo que se crea en este tipo de producciones, al señalar que los equipos de trabajo se convierten en una familia.

Explicó que, debido a las largas jornadas de grabación, comparten más tiempo con sus compañeros que con sus propios seres queridos, lo que hace más difícil asimilar lo ocurrido.

“Es muy difícil asimilar todo lo que pasó. Mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, expresó.

Sobre el hecho

Un ataque con arma cortopunzante registrado durante el rodaje dejó tres personas fallecidas, incluido el presunto agresor.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, cuando un hombre atacó a un ciudadano en la vía pública sin mediar palabra.

Según explicó, varias personas intentaron intervenir, pero el agresor hirió a otras dos durante el incidente.

Como resultado, tres personas murieron y cuatro fueron detenidas, mientras continúan las investigaciones.