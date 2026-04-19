3 jugos naturales como aliados en la desintoxicación y salud corporal

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Siempre hemos escuchado que los jugos verdes son el mejor aliado para la pérdida de peso y desintoxicación, pero no a todos les cae bien o toleran su sabor, pero existen combinaciones que se pueden adaptar a cada paladar.

La búsqueda de alternativas saludables para mejorar el bienestar físico, el consumo de jugos con propiedades diuréticas se consolida como una de las estrategias más efectivas para combatir la retención de líquidos y promover la desintoxicación del organismo.

Tres propuestas clave para la salud:

El "Jugo Verde" Depurativo: Una mezcla de apio, pepino y manzana verde que destaca por su alto contenido en fibra y su capacidad para mejorar la digestión desde las primeras horas del día.

Jugo verde

Fórmula de Piña y Jengibre: Este preparado aprovecha la bromelina de la piña y el efecto termogénico del jengibre, funcionando como un potente antiinflamatorio natural que ayuda a reducir la hinchazón abdominal.

Jugo de piña

Hidratación con Sandía y Limón: Gracias al potasio y al elevado porcentaje de agua de la sandía, este jugo se posiciona como la opción ideal para equilibrar los niveles de sodio y mantener la hidratación celular.

Sandía y Limón

Es recomendable consumir estas bebidas inmediatamente despues de su preparación, para maximizar los beneficios que estos nos aportan.