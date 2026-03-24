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Sigue la tensión

Ataques con proyectiles afectan infraestructura energética en Irán

La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque

Guerra

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Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.

La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.

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