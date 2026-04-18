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Distribuidores e importadores de piezas usadas preocupados por impacto de Ley de Residuos Sólidos

Aunque no estableció los márgenes específicos de aumentos, señaló que en ocasiones los distribuidores asumen ese incremento pero que les resulta insostenible

David Collado, presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Repuestos Usados del Cibao.

David Collado, presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Repuestos Usados del Cibao.

José Alfredo Espinal
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Santiago: El presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Repuestos Usados del Cibao (Adiruci), David Collado, deploró el impacto negativo que tiene sobre este sector y el comercio nacional la promulgación el año pasado de la Ley de Residuos Sólidos 98-25, por el incremento desconsiderado de las recaudaciones.

Afirmó que esta ley ha venido a lastimar el aparato productivo en sentido general.

De igual manera, el presidente de Adiruci manifiesta su preocupación por el aumento en el precio del petróleo, los combustibles y la inestabilidad en la prima del dólar, tras señalar que provoca alzas en el precio de las piezas usadas.

Aunque no estableció los márgenes específicos de aumentos, señaló que en ocasiones los distribuidores asumen ese incremento pero que les resulta insostenible.

Collado aclaró que el sector distribuidor e importador de piezas usadas en el país es poderoso y dinámico económicamente y cumple con las disposiciones fiscales con el pago de ITBIS, anticipo, retenciones y declaración anual, no ha sido tomado en cuenta por el Gobierno dominicano a través de la banca nacional con préstamos flexible para poder seguir creciendo, fortaleciéndose y mantenerse en la economía local.

Recordó que, por la fortaleza, insistencia y perseverancia, ADIRUCI con el apoyo de otras federaciones comerciales en el 2018 llevó a cabo una lucha para lograr reivindicaciones para el bienestar y consiguió retirar la barrera que en ese momento les afectaba en los puertos del país.

El dirigente comercial y empresario de Santiago reiteró que el sector repuestos usados dinamiza la economía y ha tenido un incremento de miembros emprendedores que suplen el mercado con piezas originales y con garantía, traídas desde Estados Unidos, Corea y Japón.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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