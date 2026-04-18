Leonel Fernández critica Gobierno reaccionó tarde ante lluvias; propone plan de drenaje pluvial

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sugirió este viernes al Gobierno elaborar un plan de estado sobre el tratamiento de aguas residuales en el país, como una manera de prevenir las inundaciones que afectan a gran parte del pueblo como consecuencia de las lluvias.

Dijo que muchas familias que perdieron propiedades y otras a parientes que murieron ahogados con los últimos aguaceros registrados en el territorio nacional fueron sorprendidas porque las autoridades no informaron a tiempo el “diluvio” que iba a impactar en la nación.

“Se sintió una reacción tardía en anunciar la tragedia de las lluvias que afectaron distintos puntos en el país”, afirmó.

Fernández manifestó que lo ocurrido con las lluvias es una lección que las autoridades deben aprender para mejorar en el futuro y e evitar a tiempo, para que la gente pueda tomar las medidas preventivas.

Explicó que todo lo ocurrido es consecuencia del cambio climático que provoca lluvias en épocas diferentes, es decir, las aguas de mayo se registran en marzo o en noviembre, lo que, a su juicio, es algo a lo que hay que ir acostumbrándose.

El exmandatario y líder del partido Fuerza del Pueblo manifestó que si no hay un plan de estado de un drenaje pluvial habrá inundaciones en el país con afectaciones para todo el pueblo.

Dijo que las obras de aguas residuales son no visibles, pero de gran importancia para la seguridad de la población.

Leonel Fernández fue abordado por los reporteros durante su participación en el acto de investidura con el título de "Doctor Honoris Causa en Humanidades", al destacado catedrático Abraham Frederic Lowenthal, otorgado aquí por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el alcalde de Santiago, Ulises Roddríguez, entre otros.