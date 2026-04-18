COE: 10 provincias, incluyendo el DN, en alerta amarilla por vaguada; 15 están en verde

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) puso 10 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, en alerta amarilla por una vaguda que incide en casi todo el territorio nacional. Otras 15 demarcaciones están en verde.

Las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, La Vega, San José de Ocoa, Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Juan, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y San Cristóbal.

En alerta verde está María Trinidad Sánchez, Duarte (el Bajo Yuna), Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Samaná, Dajabón, Espaillat, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, Santiago, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

El organismo dijo que, de acuerdo con los boletines

meteorológico e hidrológico de este viernes, del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), las condiciones siguen favorables para que continúen las precipitaciones y continue aumentando la humedad de los suelos en las provincias bajo alerta.

Además, las imágenes satelitales y los radares meteorológicos muestran desarrollos nubosos generadores de aguaceros localmente fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas

de viento.