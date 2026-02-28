Bill Clinton: No hice nada malo con Jeffrey Epstein

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El expresidente estadounidense Bill Clinton les dijo el viernes a legisladores que “no hizo nada malo” en su relación con Jeffrey Epstein y que no vio indicios de los abusos sexuales que éste cometió, mientras enfrentaba un interrogatorio de horas sobre sus vínculos de hace más de dos décadas con el desacreditado financiero.

“No vi nada y no hice nada malo”, manifestó el exmandatario demócrata en una declaración inicial que compartió en redes sociales al principio de la sesión.

La declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, representa la primera vez que se obliga a un expresidente a testificar ante el Congreso. Ocurrió un día después de que la esposa de Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, compareciera ante legisladores para efectuar su propia declaración.