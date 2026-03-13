¿Por qué se canceló la reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

La reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, que debía llevarse a cabo en la frontera, debía abordar el creciente narcotráfico, así como la compra de gas venezolano y otros temas de cooperación, en medio de las presiones que ejerce Washington sobre ambos gobiernos.

Los funcionarios empezaron a desmontar el escenario previsto para el encuentro en uno de los puentes que conectan a la ciudad colombiana de Cúcuta con el estado venezolano de Táchira.

La cancillería venezolana explicó en un comunicado que la cita fue postergada "por motivos de fuerza mayor. "Los dos Gobiernos han decidido posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima", agregó el canciller Yván Gil en Telegram.

El puente donde debían encontrarse ambos líderes había sido bloqueado para el paso del tráfico y todo estaba preparado para el primer viaje internacional de Rodríguez desde la caída y captura de su antecesor, Nicolás Maduro, en un operativo militar estadounidense en enero.

Una fuente de la presidencia colombiana comentó que la cancelación se debió a amenazas de seguridad, aunque no precisó si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano. En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.

Un funcionario de la gobernación de Norte de Santander, el departamento cuya capital es Cúcuta, aseguró que las autoridades no habían recibido "alertas de seguridad de ninguna índole".

Relaciones con Estados Unidos

Rodríguez impulsa reformas para reactivar la industria petrolera y favorecer los intereses de Estados Unidos en ese campo en el país con las mayores reservas del mundo. La exvicepresidenta de Maduro también intenta distanciarse de históricos aliados como China, Rusia e Irán.

Del otro lado, Trump exige a Petro mayor dureza contra las mafias de la cocaína. Aunque limaron asperezas durante un encuentro en la Casa Blanca en febrero, llegaron a cruzar insultos y amenazas.

Petro debería "cuidar su trasero", llegó a advertir el republicano que llevó ante la justicia estadounidense a Maduro. Más temprano Petro y Trump sostuvieron una conversación telefónica de media hora, la segunda desde que asumieron el poder. "Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela", había dicho la presidencia colombiana poco antes de la cancelación.