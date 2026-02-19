Caso Epstein sacude la realeza: Rey Carlos III habla tras la detención de su hermano

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Londres (EFE).- El rey británico Carlos III expresó este jueves su «profunda preocupación» por la detención de su hermano Andrés Mountbatten-Windsor bajo la sospecha de mala conducta en cargo público, pero recalcó que «la ley debe seguir su curso».

En un comunicado divulgado hoy, el jefe del Estado británico, de 77 años, subraya que lo que sigue ahora es un «proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera apropiada y por las autoridades competentes».

El monarca no hará más comentarios durante la investigación

«En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permitirme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso», puntualizó el rey.

Además el monarca confirma que mientras este proceso esté en curso, no sería correcto de su parte hacer más comentarios sobre este asunto.

«Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes», señaló el rey, que firmó la nota como Carlos R.

En virtud de una orden de la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, el expríncipe, que hoy cumple 66 años, fue detenido en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

Según la Policía, el detenido permanece retenido en una comisaría, sin precisar el lugar exacto.

Primer arresto en la familia real británica

El rey despojó a Andrés el pasado octubre del título de príncipe, después de que los pasos dados para desvincularse de la familia real, como renunciar a todos sus honores, no fueran suficientes para el monarca.

Carlos III también le ordenó entonces abandonar el palacio que ocupaba en Windsor -por el que pagaba un simbólico «grano de pimienta»- para instalarse en la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde fue hoy detenido.

El escándalo de los llamados ‘Papeles Epstein’ puede ser el último clavo en el ataúd de la carrera del expríncipe Andrés, que se ha convertido en el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores del financiero estadounidense, su madre y su hermano fueron tomando medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública.

El principio del fin

A pesar de los rumores que circularon durante años sobre irregularidades, el principio del fin de Andrés se sitúa hacia 2015, cuando la BBC desveló que la estadounidense Virginia Giuffre había denunciado ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era una menor, dentro de una red de «esclavas sexuales» liderada por su amigo Epstein.

El caso volvió a la actualidad en 2019, después de que el diario británico Daily Mail divulgara unas imágenes de 2010 en las que el príncipe aparecía en la mansión de Nueva York de Epstein despidiéndose de una joven que abandonaba la vivienda y que coincidió con el encarcelamiento del magnate y el posterior presunto suicidio en la celda en la que esperaba la celebración de su juicio.

El escándalo provocó que, el 20 de noviembre de 2019, el príncipe anunciara su retirada de la vida pública.

En enero de 2022, la situación dio un giro después de que la Justicia estadounidense desvelara un acuerdo confidencial firmado en 2009, según el cual Epstein pagó quinientos mil dólares a Giuffre para que retirara sus acusaciones, documento que los abogados del príncipe pensaron serviría para recusar el caso contra él.

Sin embargo, el 12 de enero el tribunal lo desestimó y al día siguiente su madre le retiró todos los títulos militares y los patrocinios reales.

En febrero, sus abogados anunciaron un acuerdo extrajudicial con Giuffre para pagarle catorce millones de euros, que le facilitó su madre -según desveló el rotativo The Daily Telegraph-, y finalmente la Corte de Nueva York que lo iba a juzgar archivó el caso.

En abril de 2025, Giuffre apareció muerta en su domicilio de Australia en un aparente suicidio.

Cinco meses después, Andrés volvió a copar los titulares de los medios británicos, después de la publicación de un correo enviado a Epstein en 2011 y en el que revelaba que había seguido en contacto con él más tiempo de lo que había dicho en una entrevista en ‘prime time’ en BBC.