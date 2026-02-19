Tribunal aplaza medida cautelar interpuesta por Dekolor contra el Intrant

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior Administrativo aplazó para el próximo jueves 26 de febrero el conocimiento de la medida cautelar interpuesta por la empresa Dekolor, S.R.L. en contra del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

La acción judicial fue presentada con el objetivo de proteger la estabilidad de los empleados y los derechos de los acreedores, ante la situación generada en torno al contrato de emisión de licencias de conducir, el cual ha estado en operación durante más de 25 años.

En el día de ayer, miércoles 19 de febrero, el Intrant requirió formalmente a Dekolor la suspensión de todos los servicios relacionados con la emisión de licencias de conducir a partir de hoy jueves a las 5:00 p.m., situación que impacta directamente a cientos de empleados, suplidores y usuarios del sistema.

La decisión de aplazamiento fue adoptada por la Presidencia del Tribunal Contencioso Administrativo, fijando la nueva audiencia para la fecha indicada, donde se conocerán los argumentos de ambas partes.

Dekolor reiteró que su solicitud busca garantizar la continuidad operativa, la seguridad jurídica y la protección de cientos de familias que dependen directamente de esta operación, así como el cumplimiento de obligaciones pendientes.

Se espera que en la próxima audiencia el tribunal pueda pronunciarse sobre la medida solicitada.