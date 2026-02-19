Aplazan audiencia contra doctor acusado de violar a paciente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís aplazó este jueves el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra el doctor Wilber Polanco Sanz, a quien acusan de agredir y violar sexualmente a una paciente.

Según lo informado, el tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo lunes 23 de febrero, tras acoger un pedimento de la defensa, bajo el alegato de que necesita tiempo para conocer el expediente acusatorio depositado por el Ministerio Público.

“Hemos solicitado un plazo, a los fines de nosotros estudiar el expediente. Estamos evaluando y verificando, pero por lo que hemos visto puede tratarse de algún tipo de confusión”, manifestó Héctor Castellanos, abogado del imputado.

Asimismo, el jurista aseguró que cuenta con videos que demostrarían la inocencia de su defendido frente a los cargos que le imputan.

“De hecho, en los medios está circulando un video donde se observa que el lugar donde ocurrió eso ni siquiera tendría las condiciones para que se lleve a cabo lo que se ha dicho que el doctor cometió”, afirmó Castellanos.

Intentó silenciar versión

Según narró la presunta víctima, residente en el municipio de Pimentel, el referido galeno habría intentado silenciarla, al amenazarla con denunciarla ante las autoridades de Migración si formalizaba la denuncia.

Sin embargo, y a pesar de las amenazas, la joven decidió presentar querella formal. “Yo quiero que él pague por lo que me hizo, porque un doctor no puede hacerle eso a una gente que viene a buscar salud”, expresó con lágrimas en los ojos la joven denunciante.

Supuestamente, y previo a este suceso, contra el mismo médico se habrían presentado otras cinco acusaciones similares de pacientes que buscaban consultas de este tipo.