Félix Bautista ofrece nuevos detalles del robo de su residencia

La residencia del senador Félix Bautista, ubicada en San Juan de la Maguana, fue asaltada por desconocidos durante la madrugada de este jueves.

“El oficial que estaba en la casa se presentó a la Policía porque lo habían atado de pies y manos y lo amenazaron con matarlo con una pistola”, dijo el funcionario.

Bautista señaló además que “las autoridades están haciendo todas las investigaciones, están las cámaras ahí y le están dando el debido seguimiento del tema”.

Policía investigando el caso

¿Qué se llevaron?

El senador reveló que “no agredieron al oficial, pero si se llevaron una bocina que estaba en la sala de mi casa, abrieron gavetas, pero lo único que faltó fue solo eso”.

“Yo estoy tranquilo porque al final lo que hicieron eso tal vez pensaron que iban a encontrar otra cosa como cosas de lujo y valor y allá no hay nada”, agregó.

Espera que las autoridades investiguen el caso y dar con el paradero de los desaprensivos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM y del grupo RCC Media.