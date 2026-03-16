Fallece el periodista Joaquín Caraballo en accidente de tránsito

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Falleció en la noche del domingo el periodista Joaquín Caraballo tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Luperón, en Santo Domingo.

Caraballo laboraba actualmente en el grupo informativo Noticias SIN.

Durante su vida desarrolló una amplia trayectoria en diferentes áreas del ejercicio periodístico, incluyendo prensa escrita, plataformas digitales, radio y televisión.