Cifra actualizada: aumentan cancelaciones de vuelos entre República Dominicana y EE.UU por tormenta

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tormenta de nieve que afecta el noreste de Estados Unidos ha provocado la cancelación de 47 vuelos entre República Dominicana y distintas ciudades estadounidenses, tanto de llegada como de salida, según datos ofrecidos por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) al periódico HOY.

De ese total, 23 vuelos corresponden a llegadas desde Estados Unidos hacia el país y 24 a salidas desde República Dominicana hacia territorio estadounidense.

Nueve vuelos fueron cancelados el domingo y 38 este lunes, siendo esta última jornada la más impactada por el fenómeno atmosférico.

Las aerolíneas más afectadas son JetBlue y Delta Air Lines, además de un trayecto de United Airlines, principalmente en rutas hacia y desde los aeropuertos John F. Kennedy (Nueva York) y Logan International Airport (Boston).

Millones bajo alerta invernal

Según la agencia EFE, alrededor de 56 millones de personas se encuentran bajo alerta invernal en el noreste de Estados Unidos, incluidas 14 millones en Nueva York, donde se emitió una alerta de ventisca por primera vez en nueve años.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que ciudades como Filadelfia, Delaware, Boston y Nueva York podrían registrar acumulaciones de entre 23 y 45 centímetros de nieve.

Recomendación a pasajeros

Aerodom exhortó a los pasajeros a verificar el estatus de su vuelo directamente con la aerolínea y evitar trasladarse al aeropuerto si su vuelo ha sido cancelado.