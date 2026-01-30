Clasifican la Guardia Irán de terrorista

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó ayer, jueves, a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de la Unión Europea (UE).

“El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán advierte que las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos”, indicó el organismo.

Los militares calificaron la decisión europea de “ilógica, irresponsable y detestable” y tomada por la “presión del presidente delirante y necio de los Estados Unidos y del régimen sionista terrorista y asesino de niños”. Consideró además que se trata de una medida que viola “los principios fundamentales de respeto a la soberanía nacional de los países”.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo político informal para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.