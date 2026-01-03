Tras captura de Nicolás Maduro, María Corina llama a que Edmundo González asuma la Presidencia de Venezuela

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La líder opositora María Corina Machado aseguró que, desde hoy, Nicolás Maduro enfrenta la justicia internacional por los crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras naciones. En su comunicado, afirmó que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la ley.

Machado sostuvo que ha llegado el momento de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en Venezuela. En ese contexto, expresó que se debe poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer de vuelta a los hijos que se han visto obligados a salir del país.

La dirigente señaló que han luchado durante años, que lo han entregado todo y que, a su juicio, lo que debía pasar está ocurriendo. Indicó que esta es la hora de los ciudadanos que arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio.

En su mensaje, afirmó que los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, por lo que, según expresó, debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Machado manifestó que están preparados para hacer valer ese mandato y tomar el poder, al tiempo que llamó a permanecer vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, una transición que, aseguró, necesita de todos.

Dirigiéndose a los venezolanos dentro del país, pidió estar listos para poner en marcha acciones que serán comunicadas próximamente a través de canales oficiales. A los venezolanos en el exterior, les solicitó mantenerse movilizados, activar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con la construcción de la nueva Venezuela.

En su mensaje final, expresó confianza y fortaleza en estas horas decisivas y aseguró que se mantendrán alertas y en contacto, reiterando que Venezuela será libre y que el proceso avanza, según sus palabras, de la mano de Dios hasta el final.