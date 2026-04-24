Crece tráfico y demanda de GLP en Canal de Panamá

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Ciudad de Panamá. EFE.

Los portacontenedores y el gas licuado de petróleo (GLP) están impulsando la demanda en el Canal de Panamá, que está abierto y opera plenamente favorecido por el óptimo nivel de los dos lagos artificiales que lo surten de agua dulce, afirmó su administración.

“En medio de todas las complicaciones geopolíticas que se dan en el mundo, los cambios y diversos factores asociados al comercio internacional, el Canal de Panamá permanece abierto y confiable”, afirmó el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez.

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En este momento, añadió el administrador de la vía de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, los “niveles óptimos" de los Gatún (1913) y Alhajuela (1935) permiten que el Canal dé “cabida a un volumen de tráfico cada vez mayor". El Canal de Panamá, el único de agua dulce en el mundo, registró promedio diario de cruces 34 buques en enero y 37 en marzo, con jornadas que “superaron 40 tránsitos”.