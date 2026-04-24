¿Cómo lavar correctamente un termo y evitar bacterias paso a paso?

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Los termos son uno de los artículos más utilizados para hidratarse, sin embargo, pueden ensuciarse si no se lavan con regularidad.

Si quieres evitar que se desarrollen las bacterias en su interior o tengan malos olores, te indicamos como lavar tu termo correctamente.

Termo nuevo

Lo primero que se debe hacer es hervir agua. Una vez esté ya lo suficientemente caliente, deberás verterla en el termo.

Luego, agrega un poco de jabón neutro y asegúrate de limpiarlo bien.

Elimina los restos de jabón con agua una vez ya sientas que está limpio y listo.

Termo de plástico

En una olla de tamaño mediano, vierte un poco menos de la mitad de agua. Introduce el termo de plástico aun cuando está tibia el agua y coloca la tapa de la olla.

Cuando el agua empiece a hervir, calcula 3 minutos y apaga el fuego. Espera a que el termo se enfríe para poder verter líquidos en él.

Termo de acero inoxidable

Los termos de acero inoxidable son artículos que muchas personas usan en su día a día.

- Para poder eliminar las bacterias que se encuentran en los termos personalizados de acero inoxidable, deberás echar agua caliente en él.

- Luego, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio o de vinagre si lo prefieres.

- Coloca la tapa del termo y déjalo reposando por al menos unos 30 minutos o más tiempo si no le vas a dar uso en todo el día.

- Cuando ya haya pasado el tiempo recomendado, saca todo el líquido y enjuaga con agua tibia.

- Para poder limpiarlo por la parte exterior, recomendamos que lo hagas con un pañuelo húmedo, ya que las esponjas lo pueden rayar.