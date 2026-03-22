Cuba enfrenta su segundo apagón nacional en una semana: ¿Cuáles son las causas detrás de esta crisis energética?

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Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18.38 hora local (22.38 GMT), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó en redes sociales del nuevo incidente: "Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento".

Por el momento no se han apuntado posibles causas de la desconexión. Frente a lo que sucedió en ocasiones anteriores, en el apagón nacional de este lunes no se explicaron los motivos que lo provocaron.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación de causas estructurales que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que ha llevado los cortes eléctricos a máximos.

En las últimas dos semanas se han registrado dos apagones nacionales y un corte masivo del suministro, que dejó dos tercios de la isla sin electricidad. Sin imprevistos la situación ya es crítica: los cortes en La Habana son de unas 15 horas diarias y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.

En base a experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que éstas puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.

El problema esencial que diferencia esta ocasión -y la de este lunes- de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Energizar las centrales termoeléctricas sin esta fuente energética de rápido encendido puede ser un reto, como explicó recientemente el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, tras un apagón masivo que afectó a unos seis millones de cubanos.

Este nuevo apagón nacional se produce cuando varios centenares de políticos y activistas, principalmente de América latina y Europa, se han concentrado en La Habana en solidaridad con Cuba y para protestar contra el bloqueo petrolero de EE.UU..

Crisis cronificada

Cuba preveía ya para esta jornada, antes de la desconexión del SEN, que se registrasen prolongados apagones durante todo el día y que, en el momento de mayor demanda, un 60 % del país quedase de forma simultánea sin corriente.

En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

De otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Causas, según expertos independientes

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo al impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021 a las registradas en los últimos días en La Habana y Morón (centro).