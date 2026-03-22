Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El veterano comunicador Jochy Santos, quien se alzó con el Gran Soberano, protagonizó uno de los momentos más emotivos tras la premiación: entregó el galardón a su “premio mayor”, su madre.

En un video publicado en sus redes sociales, se observa al presentador llegar a la casa de su progenitora, sentarse a su lado y decirle con emoción:

“Le traje un Gran Soberano, doña, que eso es suyo”, expresó, acompañado de su característico: “Ja, ja, ja”.

“Ay, pero qué belleza. ¡Y lo que pesa!”, respondió su madre, visiblemente emocionada.

Ambos sonríen y comparten un instante cargado de ternura.

“Entregándole mi Gran Soberano a mi premio mayor”, se lee en la publicación, que ha alcanzado miles de reacciones y comentarios.

El emotivo momento que protagonizó Jochy Santos al entregar su Gran Soberano a su “premio mayor”

Sobre el premio

Fue el pasado miércoles cuando Santos se alzó con el máximo galardón de los Premios Soberano.

Durante su discurso de agradecimiento, pidió “un poco más de nivel y respeto” en la comunicación del país.

También destacó que ese mismo 18 de marzo su programa radial El Mismo Golpe con Jochy cumple 30 años al aire.

Trayectoria

En 1991 inició su carrera en televisión con un papel recurrente en El Show de la Noche.

A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos por sus aportes a la comunicación, incluidos varios premios Casandra como Mejor Presentador, Mejor Artista y Mejor Programa de Radio.