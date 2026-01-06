Cuba rinde tributo oficiales muertos en Venezuela

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Cuba bajó a media asta sus banderas ayer para rendir homenaje a 32 de sus oficiales muertos en el ataque estadounidense contra Venezuela en el que se capturó al mandatario Nicolás Maduro, al tiempo en que surgían interrogantes sobre el impacto para la isla que tendrán los sucesos en su estrecho aliado.

Tras la captura de Maduro, funcionarios del gobierno del mandatario Donald Trump advirtieron el sábado abiertamente que el operativo de sus fuerzas especiales contribuirá a otro sueño de décadas de los políticos norteamericanos de línea dura: asestar un duro golpe a Cuba.

Separar a Cuba de Venezuela, su aliado político y económico más importante, podría tener consecuencias para La Habana, que enfrenta severa crisis económica y energética, según expertos. Sin embargo, aclararon que no esperan por lo pronto una ofensiva directa sobre Cuba.

“La situación actual en Venezuela y la presión de Washington sobre el nuevo gobierno provisional en Caracas hacen más insostenible la posición del gobierno de Díaz-Canel”.