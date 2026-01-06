Trump: Rubio, Pete Hegseth estarán a cargo Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo ayer, lunes, que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está “cooperando".

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

“Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista telefónica. The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para “un rol más elevado" en la gestión de Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional". El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que “estamos al cargo” del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no “hace lo correcto".

Nada de elecciones.-

Donald Trump descartó ayer una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país andino “recupere su salud".

“Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar”, dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes. “No, llevará un tiempo. Tenemos que ayudar al país a recuperarse”, sentenció.

No está en guerra

Trump aseguró ayer que “no estamos en guerra con Venezuela. Estamos en guerra con la gente que vende drogas; estamos en guerra con la gente que vacía sus prisiones en nuestro país y manda a sus drogadictos y vacía sus manicomios en nuestro país".

Trump aseguró que la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una espectacular operación de las fuerzas especiales la madrugada del viernes al sábado es un “momento extraordinario en la historia” y algo positivo para todo el hemisferio occidental y las Américas.