Brasil abre investigación contra Meta por competencia desleal en WhatsApp

La autoridad antimonopolio de Brasil abrió este lunes una investigación contra Meta, empresa controladora de WhatsApp, Facebook e Instagram, por sospechas de abuso de posición dominante en el mercado de inteligencia artificial (IA), informaron fuentes oficiales.

En este sentido y como medida preventiva, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) ordenó la "suspensión inmediata de los nuevos términos de uso de WhatsApp Business", que entrarían en vigor el 15 de enero, hasta que se evalúen todos los indicios de infracción.

Según un comunicado divulgado por el Cade, la investigación mira cambios contractuales introducidos por Meta en octubre de 2025 que, al parecer, restringían el acceso de proveedores externos de herramientas de inteligencia artificial (IA) a la plataforma de WhatsApp, mientras se mantenía operativa la propia (Meta AI).

Según denuncias de las empresas Factoría Elcano y Brainlogic AI, el Cade analiza si las modificaciones podrían llevar a "cerrar mercados, excluir competidores y favorecer indebidamente el producto de la compañía".

Para el órgano antimonopolio, la prohibición total de terceros, combinada con la permanencia de Meta AI, aparenta ser desproporcionada y con potencial de configurar una infracción al orden económico.

La decisión preventiva busca preservar las condiciones actuales de competencia y garantizar la efectividad de la investigación.

En una nota, Meta sostuvo que las modificaciones en los términos y condiciones de WhatsApp Business no serían capaces de provocar daños graves o irreparables a la competencia en el mercado de chatbots, al considerar que estos servicios "continuarán compitiendo de forma intensa, valiéndose de las numerosas alternativas disponibles para alcanzar a los usuarios".