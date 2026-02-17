¿Qué récord Guinness intentará romper Pitbull en BST Hyde Park y cómo funcionará el intento?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Si has asistido a un espectáculo del cantante Pitbull durante los últimos años, es posible que hayas notado que el característico look calvo y barbudo de Mr. Worldwide se está poniendo de moda entre sus fans, hombres y mujeres.

Ahora Pitbull está convirtiendo la tendencia en un intento de entrar al libro de récords mundiales Guinness cuando intente establecer un récord para la mayor cantidad de personas con calvas en su espectáculo principal en BST Hyde Park en Londres el 10 de julio.

"Tenemos la misión de conseguir un título GUINNESS WORLD RECORDS™ para la mayor concentración de personas con calvas, y Pitbull te necesita allí en el Hyde Park de Londres el viernes 10 de julio. ¡Vamos a pasarlo genial! Dale", publicó el artista en sus redes sociales.

Pitbull se preparará para el intento de récord con una serie de próximos shows, incluyendo una aparición en el Stagecoach Music Festival en Indio, California (del 24 al 26 de abril), seguido de una serie de shows en Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Texas, Arizona, Utah y California antes de dirigirse a Europa el 23 de junio.