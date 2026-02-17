Turismo RD y Visa sellan acuerdo estratégico para atraer más visitantes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miami– El Ministerio de Turismo de la República Dominicana y Visa Inc. anunciaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la promoción turística del país y consolidar aún más a la República Dominicana como uno de los destinos líderes del Caribe.

En 2025, la República Dominicana superó los 11.6 millones de visitantes, reafirmando su liderazgo regional y su posicionamiento como el principal destino turístico del Caribe. Este nuevo acuerdo se enfoca en seguir elevando la experiencia del viajero, fortalecer la fidelización y generar una conexión más profunda y duradera entre quienes visitan el país y su oferta turística.

Visa, con presencia en más de 200 países y territorios y millones de tarjetahabientes alrededor del mundo, cuenta con una de las redes de pagos digitales más amplias, seguras y confiables a nivel global. Su alcance permitirá amplificar la visibilidad de la República Dominicana en mercados estratégicos como Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia el país, así como en Canadá, Europa y América Latina.

La alianza convierte a la República Dominicana en el primer país del Caribe en concretar este tipo de acuerdo con Visa. Contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas de promoción, campañas segmentadas, beneficios exclusivos y experiencias dirigidas a viajeros internacionales, además de activaciones estratégicas que incentiven el viaje y el consumo en destino.

El objetivo es claro: no solo atraer más turistas, sino fortalecer la relación con quienes ya eligen el país. Se busca acompañar al visitante en cada etapa de su viaje, desde la planificación hasta su regreso a casa, ofreciendo experiencias más fluidas, seguras y memorables. Esta colaboración permitirá enriquecer su estadía, facilitar su interacción con la oferta local —hoteles, gastronomía, entretenimiento, comercios y experiencias culturales— y generar un vínculo emocional que trascienda el viaje. La meta es que cada turista no solo regrese, sino que se convierta en embajador del destino.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó:

“Hoy damos un paso firme hacia un turismo más moderno, más conectado y más centrado en las personas. Esta alianza con Visa fortalece nuestra visión de colocar la experiencia del visitante en el centro de todo lo que hacemos.

Queremos que cada turista que llegue a la República Dominicana se sienta valorado, respaldado y sorprendido positivamente en cada momento de su estadía. Estamos construyendo un modelo de turismo que genera vínculos duraderos, impulsa el retorno y convierte cada visita en una historia que merece ser contada”.

Por su parte, Jorge Lemus, vicepresidente senior y gerente general para el Caribe y Centroamérica de Visa, expresó que este acuerdo representa un paso importante hacia un modelo de desarrollo turístico más innovador, inclusivo y sostenible.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso de impulsar un turismo más humano, innovador y orientado a la excelencia, consolidando la proyección internacional de la República Dominicana como destino de clase mundial.