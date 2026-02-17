Lo que debes saber sobre el encuentro therians en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La subcultura de los “therians” —individuos que manifiestan una identificación espiritual o psicológica con animales no humanos— ha comenzado a generar eco en la República Dominicana.

El fenómeno, que ya cuenta con una presencia consolidada en plataformas globales como TikTok e Instagram, ha cobrado relevancia local tras la difusión de diversos contenidos audiovisuales dirigidos a la comunidad dominicana.

De acuerdo con las informaciones que trascienden en los audiovisuales más recientes, la comunidad local ha fijado una fecha para su primera reunión pública. El joven que encabeza la convocatoria confirmó que el encuentro se llevará a cabo el próximo 27 de febrero a las 3:00 p. m. El escenario elegido es el Parque Independencia, ubicado en el Distrito Nacional.

La elección de esta fecha y lugar ha intensificado la controversia en las plataformas digitales, dado que el 27 de febrero coincide con la celebración de la Independencia Nacional, lo que ha generado un volumen aún mayor de interacciones y opiniones divididas entre los usuarios.

La realización de este evento marcaría un hito en la visibilidad de la subcultura therian en el país, desplazando el fenómeno de la virtualidad hacia el espacio público físico.

Asimismo, en redes digitales se ha compartido una invitación a un posible “junte therian dominicano”, lo que ha despertado curiosidad, críticas y preguntas sobre la eventual llegada formal de esta subcultura al país.

¿Que son los "therians"?

El término “therian” proviene del griego thērion, que significa “bestia”, y comenzó a popularizarse en comunidades digitales durante la década de 1990, cuando usuarios de foros en internet compartían experiencias relacionadas con la identidad animal más allá de la ficción.

Los “therians” describen sentir una conexión profunda —emocional, espiritual o identitaria— con animales como lobos, zorros o felinos. Según miembros de esta comunidad internacional, no se trata de un disfraz ni de un juego, sino de una vivencia personal vinculada a su identidad.

Aunque el fenómeno ya tenía presencia en varios países de Latinoamérica, su visibilidad ha aumentado gracias al alcance de las redes sociales, donde jóvenes comparten videos recreando comportamientos animales o explicando su experiencia personal.