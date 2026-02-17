Harry Styles será el comisario del festival Meltdown 2026: conoce los detalles

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Londres, 16 feb (EFE).- El cantante británico Harry Styles será el comisario de la edición de 2026 del festival de música londinense 'Meltdown', donde además actuará, el próximo mes de junio en el Southbank Centre de la capital británica, anunciaron este lunes los organizadores.

El excomponente de 'One Direction' encabezará la edición número 31 del considerado como el festival de música comisariado por artistas más antiguo del mundo, que tendrá lugar entre el 11 y el 21 de junio de 2026.

De acuerdo con la organización, la labor de comisario de Styles en el 'Meltdown' se basará en sus amplias influencias, desde el pop, la electrónica y el rock, hasta las escenas 'underground' y los jóvenes talentos británicos emergentes.

El programa completo se revelará durante la primavera, pero el evento principal será un concierto a cargo del propio Styles, adelantó la organización.

"Mi objetivo como comisario es compartir la música y el arte que amo y celebrar la rica historia del recinto", dijo Styles, que aseguró defender los mismos valores que el Southbank Centre, al considerar que la música es una parte fundamental de la vida.

La edición de 2026 de 'Meltdown' es doblemente especial, pues forma parte del 75 aniversario de Southbank Centre, un recinto brutalista que incluye auditorios como el Royal Festival Hall, el Queen Elizabeth Hall o la Hayward Gallery y está situado a las orillas del río Támesis en Londres.

El músico, de 32 años, seguirá así los pasos de otros célebres creadores como David Bowie, Patti Smith o Yoko Ono, que comisionaron el festival en anteriores ediciones.

Harry Styles se dio a conocer como componente de 'One Direction' pero, tras la separación del grupo en 2016, inició una exitosa carrera en solitario, llegando a obtener con su último disco, 'Harry´s House', (2022) un premio Grammy y un Brit Award al Mejor Álbum del Año.

El próximo 6 de marzo lanzará su próximo álbum, 'Kiss all the time. Disco, Occasionally', con el que se irá de gira entre mayo y diciembre por seis países del mundo, incluidas 12 fechas en Londres. EFE