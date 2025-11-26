¿Quién es DELAROSA, la influencer y cantante que fue asesinada en Los Ángeles?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

María De La Rosa, también conocida como DELAROSA, tenía una prometedora carrera musical, impulsada por su sólida presencia en redes sociales. Pero sus planes se vieron truncados en noviembre de 2025, cuando fue asesinada a tiros en Los Ángeles.

A continuación, echaremos un vistazo a los antecedentes de De La Rosa y comprobaremos las circunstancias que rodearon su repentina y trágica muerte.

¿Quién es DELAROSA?

María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, una joven cantante e influencer originaria de Puerto Rico de 22 años fue asesinada tras ser víctima de un ataque armado en Northridge, Los Ángeles.

Fue mejor conocida por su canción titulada "No Me Llames".

De La Rosa era una influencer y había acumulado más de 42.000 seguidores en sus redes sociales. Solía dedicar tiempo a publicar contenido sobre su lujoso estilo de vida. Publicaba vídeos de sus compras costosas y sus viajes.

Además, promocionaba su trabajo a través de su cuenta de Instagram, donde ocasionalmente compartía fotos tomadas durante sesiones en un estudio de grabación.

Lo que se sabe de su asesinato

El motivo del tiroteo permanece sin esclarecer y la investigación policial sigue en curso. Las autoridades no han realizado detenciones y los sospechosos continúan prófugos.

De acuerdo con la información publicada por el medio KTLA-TV, los funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmaron que los atacantes huyeron tras disparar varias veces contra el vehículo, por lo que, hasta el momento, ninguna persona ha sido arrestada por el asesinato de la joven puertorriqueña.

Testigos relataron a las autoridades que los agresores habían sido vistos merodeando el vehículo minutos antes de abrir fuego desde el lado del conductor.