Delcy Rodríguez pide inversión extranjera

Publicado por AP Creado: Actualizado:

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, utilizó el jueves su primer mensaje sobre el estado de la nación para abogar por la apertura de la crucial industria petrolera estatal a una mayor inversión extranjera, tras la promesa del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar el control de las ventas de crudo venezolano.

Por primera vez, Rodríguez presentó una visión para la nueva realidad política de Venezuela, una que desafía las creencias más arraigadas de su gobierno, menos de dos semanas después de que Estados Unidos capturara al expresidente Nicolás Maduro.

Bajo presión de Washington para cooperar con sus planes de reestructuración de la sancionada industria petrolera venezolana, declaró que se "forma una nueva política en Venezuela", e instó a los diplomáticos de la nación a informar a los inversores extranjeros al respecto.

Rodríguez describió cómo el dinero proveniente de las ventas del crudo fluiría al presupuesto nacional para fortalecer los servicios de salud afectados por la crisis y la infraestructura deteriorada, gran parte de la cual fue construida durante el gobierno de Hugo Chávez.