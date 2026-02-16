El desgarrador pedido de Savannah Guthrie que conmueve en redes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La periodista estadounidense Savannah Guthrie publicó un nuevo video en redes sociales, dos semanas después de la desaparición de su madre, Nancy, en el que expresó su fe y esperanza de que pueda regresar con su familia.

“Quiero decirle a quien la tenga o sepa dónde está que nunca es tarde; no están perdidos ni solos, y siempre se puede hacer lo correcto”, manifestó Guthrie.

En el mensaje, la comunicadora reconoció que el tiempo transcurrido ha sido difícil, pero aseguró que la familia mantiene la confianza en que Nancy será encontrada. “Han pasado dos semanas desde que nuestra mamá fue tomada y quiero decir que todavía tenemos esperanza y seguimos creyendo”, agregó.

El caso ha generado preocupación y solidaridad en la comunidad, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Nancy.