¿Se desploman o resisten? La tensión global mantiene en vilo a los mercados

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Los mercados financieros mundiales reaccionaron con fuertes movimientos este lunes en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mientras Wall Street abrió con sólidas ganancias tras el anuncio de una pausa en los ataques militares, las principales bolsas de Asia y Europa registraron caídas pronunciadas y el petróleo experimentó una marcada volatilidad por la incertidumbre energética.

La inestabilidad se intensificó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera un ultimátum a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, anunciara que su país pospondría durante cinco días los ataques contra plantas energéticas iraníes tras lo que calificó como “conversaciones productivas”.

Asia y Europa en rojo

Fotografía de archivo de la silueta de una persona ante un gran panel indicador del mercado de valores, en Tokio (Japón). EFE/EPA/ Franck Robichon

En Asia, los mercados cerraron con pérdidas generalizadas. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 3.5 %, mientras el Kospi de Corea del Sur se desplomó un 6.5 %. En China continental, el índice de Shanghái bajó un 3.63 % y el de Shenzhen perdió un 3.76 %. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 3.5 %.

En Europa, las principales plazas también abrieron a la baja: el DAX de Alemania cedió un 2.0 %, el CAC 40 de Francia perdió un 1.5 % y el FTSE 100 de Reino Unido cayó un 1.7 %.

Según reportes de agencias internacionales, los inversionistas reaccionaron con cautela ante el riesgo de una crisis energética mayor y la posibilidad de una escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los comerciantes surcoreanos trabajan frente a monitores en el Banco Hana en Seúl, Corea del Sur, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Jeon Heon-Kyun

Wall Street rebota tras anuncio de Trump

En contraste, los mercados estadounidenses mostraron señales de alivio. Diez minutos después de la apertura, el Dow Jones subía un 1.68 %, el S&P 500 avanzaba un 1.53 % y el Nasdaq ganaba un 1.81 %.

De acuerdo con reportes de EFE, el repunte se produjo después de que Trump anunciara un cese temporal de hostilidades contra infraestructura energética iraní y asegurara que existen avances hacia un posible acuerdo.

Petróleo en fuerte volatilidad

El mercado energético reflejó con fuerza la incertidumbre. El petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó un 9.94 %, hasta los 88.47 dólares por barril, tras conocerse la pausa en los ataques. El crudo Brent también registró caídas significativas.

Sin embargo, en otras operaciones posteriores, ambos indicadores volvieron a subir: el WTI sumó 1.62 dólares hasta ubicarse en 99.85 dólares por barril, mientras el Brent ganó 1.42 dólares y se situó en 113.61 dólares.

Analistas señalan que el petróleo se ha convertido en el principal termómetro del conflicto, especialmente por las amenazas en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial.

Presión sobre tasas e incertidumbre global

Especialistas citados por agencias indicaron que el repunte del crudo complica posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo.

Antes de la guerra, operadores apostaban a que la Fed reduciría las tasas al menos dos veces este año, una expectativa que ahora se debilita en medio de la volatilidad.

Algunas economías asiáticas, como Japón, figuran entre las más vulnerables debido a su alta dependencia de importaciones energéticas desde Oriente Medio.

Con información de EFE y AP.