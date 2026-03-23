Cómo ahorrar combustible: 7 consejos prácticos para reducir gastos

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El alza de los combustibles continúa impactando el bolsillo de los dominicanos. Solo en la última semana, los precios han aumentado RD$15, producto del conflicto en Medio Oriente, el cierre del Estrecho de Ormuz y la volatilidad del mercado petrolero internacional.

Ante este panorama, aquí te dejamos una serie de recomendaciones para reducir el consumo de combustible y optimizar el rendimiento, compartidos por la empresa energética bp Iberdrola.

Siete consejos para gastar menos combustible

1. Verificar la presión de los neumáticos

Revisar la presión antes de salir mejora la seguridad y reduce el gasto. Las ruedas deben ajustarse a lo indicado por el fabricante. En climas fríos o cuando el vehículo va muy cargado, puede requerirse un ligero aumento.

Circular con neumáticos 0.5 bares por debajo de lo recomendado incrementa la resistencia y puede elevar el consumo hasta equivaler a un tanque adicional por año. Sin embargo, llevarlos con presión excesiva también resulta contraproducente.

2. Usar el aire acondicionado de forma eficiente

El sistema de climatización influye en el consumo, por lo que es clave revisar el estado del filtro de aire. Si está deteriorado, el motor pierde eficiencia y gasta más combustible.

Pruebas realizadas en distintos vehículos indican que:

Hasta los 90 km/h se consume menos con las ventanillas bajas

A partir de los 100 km/h es más eficiente usar aire acondicionado, ya que el vehículo mantiene mejor aerodinámica con las ventanas cerradas

También se recomienda mantener una temperatura estable entre 22 y 23 grados, sin llevar el sistema al máximo.

3. Evitar la conducción brusca

Mantener velocidad constante y evitar aceleraciones, frenazos y cambios de marcha innecesarios ayuda a reducir significativamente el consumo.

4. No dejar el vehículo en ralentí por largos periodos

El motor encendido sin avanzar eleva el gasto de combustible y acelera el desgaste mecánico. Apagarlo en paradas prolongadas genera ahorros que, aunque pequeños a diario, se notan al final del año.

Un vehículo en ralentí puede consumir alrededor de 0.5 litros por hora.

5. Utilizar correctamente el control de crucero

Esta función ayuda a mantener una velocidad uniforme en trayectos largos. Sin embargo, en pendientes pronunciadas puede forzar aceleraciones mayores para sostener el ritmo, lo que incrementa el consumo.

En esos casos, se recomienda acelerar de forma moderada y recuperar velocidad en descensos para una conducción más eficiente.

6. Mantener distancia y anticipar el tránsito

Conducir muy cerca de otros vehículos provoca frenadas y aceleraciones constantes. Guardar distancia permite una marcha más fluida.

Mirar a lo lejos y anticipar maniobras ayuda a evitar movimientos bruscos y favorece un consumo más eficiente.

7. Conducir de forma progresiva

Acelerar y frenar suavemente reduce el esfuerzo del motor y mejora el rendimiento del combustible, especialmente en trayectos urbanos.