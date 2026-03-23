Hombre incendia apartamento y mata a su pareja en San Vicente de Paúl: investigan presunto disparo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tragedia estremeció la mañana de este lunes al sector San Vicente de Paúl, en Maquiteria, Santo Domingo Este, donde un hombre incendió el apartamento en el que residía con su familia, provocando la muerte de su pareja

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, identificó al detenido como Yelin Manolin Félix Vargas, de 47 años, quien presuntamente provocó el incendio en el apartamento A2, donde convivía con Aleni Pineda, de 42 años, madre de sus dos hijas.

Asimismo, señaló que las autoridades verifican si durante el incidente se produjo un disparo, luego de que vecinos reportaran haber escuchado una detonación.

La pareja tenía dos hijas

“De manera preliminar, tenemos que el señor incendió el apartamento quitándole la vida a su esposa y madre de sus dos hijas de 11 y 20 años”, indicó Pesqueira.

El portavoz del cuerpo del orden agregó que unidades de investigación permanecen en la escena levantando evidencias y realizando entrevistas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Vargas fue apresado y permanece bajo custodia policial.