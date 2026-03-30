Desde el regreso de “Euphoria” hasta el final de “Hacks” y “The Boys”: las series que llegan en abril

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El esperado regreso de Zendaya y Jacob Elordi en 'Euphoria', el final de dos populares series -'Hacks' y 'The Boys'- o la llegada de la adaptación de 'La casa de los espíritus', de Isabel Allende, son los platos fuertes de las series de abril.

-- 'Euphoria' - Temporada 3 (HBO Max – 12 abril)

Más de cuatro años después del fin de la segunda temporada, llega la tercera y esperadísima entrega de 'Euphoria', con el mismo elenco principal -Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow o Eric Dane en su último trabajo- y colaboraciones especiales de Rosalía o Colman Domingo.

Esta nueva temporada avanza cinco años en el tiempo, hasta la boda de Cassie (Sweeney) y Nate (Elordi) mientras Rue (Zendaya) vive en la frontera entre EE.UU. y México tratando de saldar su deuda con una narcotraficante

EuphoriaFuente externa

-- 'Hacks' - Quinta y última temporada (HBO Max - 10 abril)

Con 12 Emmy o 5 Globos de Oro, 'Hacks' es la gran comedia de los últimos años, gracias a sus guiones pero, sobre todo, a la química de su pareja protagonista: Jean Smart y Hannah Einbinder. El 10 de abril llega el primer episodio de los 10 que componen esta nueva temporada.

Tras la publicación de la noticia errónea de su fallecimiento, Deborah Vance (Smart) y Ava (Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a asegurar el legado de Deborah como comediante.

-- 'The Boys' - Quinta y última temporada (Prime Video- 8 abril)

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Karen Fukuhara, Laz Alonso y Nathan Mitchell regresan para el cierre de esta serie que adapta la saga de cómic homónima de Garth Ennis y Darick Robertson, sobre un grupo de superhéroes que abusan de sus poderes

Los dos primeros episodios de la quinta se estrenarán el 8 de abril para después emitir uno semanalmente hasta el final, que será el 20 de mayo. En esta última entrega el mundo está dominado por Patriota (Starr); Hughie (Quaid) y Leche Materna (Alonso) están encarcelados en un 'campo de libertad'; Annie (Moriarty) lucha por organizar una resistencia y Kimiko (Fukuhara) está desaparecida.

-- 'La casa de los espíritus' (Prime Video - 29 abril)

Con el apoyo de Isabel Allende, que ejerce de productora ejecutiv', la serie 'La casa de los espíritus', adaptación de su famosa novela, llega el 29 de abril a Prime Video con un reparto que incluye a Alfonso Herrera como Esteban Trueba y Nicole Wallace y Dolores Fonzi como Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

Es la primera adaptación en español para televisión de la obra de Allende, que ya fue llevada al cine en 1993 dirigida por Bille August y protagonizada por Jeremy Irons y Meryl Streep. Ahora serán ocho los capítulos en los que se narrará la historia de una saga familiar a través de tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba).

La casa de los espíritusFuente externa

-- 'Stranger Things: Tales From '85' (Netflix - 23 abril)

Netflix sigue explotando el fenómeno 'Stranger Things', en este caso con una serie animada titulada 'Tales From '85', con los personajes originales efrentándose a nuevos monstruos para desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a la ciudad de Hawkins.

Una serie que cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer, creadores del universo de 'Stranger Things', y cuya historia se sitúa temporalmente entre las temporadas 2 y 3 de la serie original.

-- 'The Testaments' (Disney+ - 8 abril)

Tras el éxito de 'The Handmaid's Tale', llega 'The Testaments', la continuación escrita por Margaret Atwood , que narra el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes de Gilead, el estado dominado por los hombres y represor de las mujeres.

Chase Infiniti, como la piadosa Agnes, y Lucy Halliday, como la recién llegada Daisy, son las protagonistas de esta serie de diez capítulos, que se desarrolla cinco años después de 'The Handmaid's Tale' y de la que se estrenarán el 8 de abril los tres primeros episodios.

-- 'Margo's Got Money Troubles' (Apple TV - 15 abril)

Elle Fanning es Margo, una joven universitaria brillante que tiene que abandonar sus estudios tras quedarse embarazada y se abre una cuenta en Only Fans para hacer frente a sus problemas económicos. Michelle Pfeiffer interpreta a su madre y Nick Offerman a su padre en una producción que también cuenta con Nicole Kidman, Marcia Gay Harden o Greg Kinnear.

Margo's Got Money TroublesFuente externa

-- 'Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair’ (Disney+ - 10 abril)

Veinte años después del fin de 'Malcom in the Middle', la comedia protagonizada por Frankie Muniz, Jane Karczmarek y Bryan Cranston regresa con cuatro episodios en los que Malcom vuelve a casa de sus padres, tras una ausencia de diez años, para celebrar su 40 aniversario de bodas.