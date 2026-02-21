Dice Maduro recibió una visita consular

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó ayer que el presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una primera visita consular tras ser detenido el pasado 3 de enero por Estados Unidos en un ataque militar a Caracas, y posteriormente recluido en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico.

“Ya tuvo su primera visita consular, se le fue concedida. Él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela, y puede manifestarle cualquier cosa que él quiera manifestarle”, dijo Cabello sin detallar la fecha exacta de la visita.

Durante una entrega de patrullas policiales en la localidad de Valles del Tuy en el estado Miranda, vecino de Caracas, el también número dos del chavismo, que niega las acusaciones contra la pareja presidencial, reiteró que “todos los días” el Gobierno venezolano está haciendo “diligencias” para lograr la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Según una notificación de la Fiscalía, Maduro y su esposa recibieron el 30 de enero a “un funcionario que representaba a la República de Venezuela para ayudar a facilitar a los acusados cualquier servicio que necesitaran".