El salto que colocará RD más alta digitalmente

Creado: Actualizado:

Latinoamérica dispondrá en corto tiempo de su primer puerto de intercambio digital que será clave como estructura para la súper conectividad en el hemisferio y lo que más debe importar es que el lugar escogido por la corporación tecnológica Google para regir con supremacía el voluminoso tráfico de informaciones electrónicas de polo a polo en este lado del mundo es República Dominicana. Una inversión de más de 500 millones de dólares que adicionalmente hará ascender a buen paso al país en capacidad de imprimir velocidad y estabilidad a Internet y resultar más atractivo aun como destino de inversiones tecnológicas; un hito a reconocer.

La más trascendental innovación para la expansión y desarrollo de medios binarios de mensajerías para textos, audio y vídeo de alta definición tendrá su asiento en este punto medio de occidente superando a otros lugares de la región con una triple capacidad masiva de transmisión a través de nuevos cables submarinos en sustitución de sus similares ya insuficientes y en obsolescencia por antiguedad. Quedarán sentadas las bases para que la economía dominicana pueda fundarse definitivamente en la Inteligencia Artificial y la manufactura tecnológica con augurios de que se disparará la llegada a zonas francas de laboratorios informáticos de última generación.

No es casual ni por simple preferencia circunstancial que República Dominicana fue escogida para iluminar por estos lados el horizonte de la Era Digital con herramientas incomparables. Antes de que Google tomara la decisión, ya el país había logrado avances significativos en este ámbito que lo convertían en una excepción. Estaba desde antes en el primer lugar en regulaciones informáticas en América Latina y en el cuarto a nivel mundial. Primer lugar caribeño en Índice Global de la Inteligencia Artificial Responsable; y en marcos regulatorios avanzados en telecomunicaciones República Dominicana comparte primeros lugares con Bélgica y Dinamarca, líderes en innovaciones en el seno de la Unión Europea; reafirmándose que la estabilidad de las instituciones locales y el curso favorable de la economía, mueven significativamente a confiar en el futuro de la nación cuyas autoridades aciertan en fijar prioridades que la resaltan por modernidad.