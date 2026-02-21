Abuso sexual, violencia y perspectiva antropológica

Creado: Actualizado:

La lectura de los abusos sexuales, violencia de género y feminicidios que acontecen con cierta regularidad suscitan debates en las redes y opinión pública con tendencias que niegan su naturaleza estructural y lo relegan a un problema individual.

Las prácticas de violencia de género, abuso sexual y violencia social están presentes en la socialización desde la infancia hasta la adultez y se legitiman continuamente. Los discursos y las percepciones resultan insuficientes para profundizar en esta problemática por lo que se hace necesario siempre contrastar estos discursos con las manifestaciones y la interacción social registrada con la observación participante.

La negación de la mirada social y cultural de la violencia, así como de las relaciones de género y otras problemáticas que nos afectan no es casual ni coyuntural. Las corrientes neoconservadoras presentes no solo en nuestra sociedad sino en toda la región tienden a deslegitimar el pensamiento social y crítico frente a la sociedad y entre ellos el pensamiento antropológico. Se oculta así el peso que tienen la cultura, los grupos sociales y las colectividades en la construcción de patrones de conductas, valores, actitudes y creencias.

La perspectiva antropológica del quehacer social supone identificar la realidad como un “espejo”. " Hace tiempo que se utiliza para describir la o las tareas de la antropología la metáfora de la imagen del espejo... Al cabo del tiempo ha quedado claro que ese espejo que devuelve imágenes de los hombres no es plano, sino cóncavo, convexo, fragmentado, poliédrico. Un conjunto de espejos que incita a descubrir nuevamente nuevas figuras”. (Velasco 1995: 35).

Uno de los principales enfoques de la Antropología Social es la etnografía, que desde la inserción en las comunidades y grupos sociales logra la comprensión de la diversidad, cambio social y cultural. La convivencia con las personas desde la observación de sus prácticas y su interpretación ofrece las claves de comprensión del entramado social.

El/la antropólogo/ a se inserta en las comunidades rurales, los barrios a convivir con las personas para tratar de interpretar sus estilos de vida y así ofrecer herramientas para su desarrollo humano. Lo mismo puede hacer en escuelas, hospitales, industrias, mercados, oficinas públicas, bancos comerciales, residenciales, plazas comerciales, fiestas, celebraciones, cualquier espacio de interacción social.

El reconocimiento de la realidad como cambiante y desde su heterogeneidad es un camino por recorrer en la sociedad, más aún cuando existen muchos sectores a los que les interesa seguir ocultando la diversidad en todas sus manifestaciones: sexuales, religiosas, étnico-raciales, intergeneracionales y culturales. Las barreras del conservadurismo a la diversidad son barreras al cambio social y cultural.