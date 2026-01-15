Dinamarca y EU no logran acuerdo sobre Groenlandia

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La reunión celebrada ayer en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar “discrepancias fundamentales”, mientras varios países europeos han anunciado el envío inmediato de tropas para reforzar la presencia aliada.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero tras un encuentro de aproximadamente 50 minutos, las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró Rasmussen.