Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Berlín (EFE).- Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones.

Misiles ultrasónicos

Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados.

Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Nuevo encuentro entre Trump y Zelenski

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kiev.

Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el próximo domingo, para debatir el borrador del plan de paz de Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

«El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %», declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Muere un hombre en Rusia tras un ataque con dron

Un hombre murió este sábado a causa de un ataque con un dron ucraniano que lanzó explosivos en la región rusa de Kursk.

«El enemigo llevó a cabo un ataque cobarde, arrojando explosivos (desde un dron) en el patio de un edificio residencial en la aldea de Urusy. Un hombre murió», informó a través de Telegram el gobernador regional, Alexandr Jinshtéin.

Urusy, en la región de Kursk, se encuentra a tan solo 5 kilómetros de la frontera ucraniana.

Las autoridades rusas no aclararon si se trataba de un civil o de un militar.

Aunque a primera hora de la mañana el Ministerio de Defensa informó de tan solo siete drones derribados en dos regiones del sur de Rusia, uno de los de menor intensidad del año, las autoridades locales comunicaron numerosos ataques en las últimas horas.

De este modo, entre las 13:00 y 15:00 (hora Moscú) los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 36 drones ucranianos sobrevolando la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania.

En la jornada de ayer, las autoridades rusas informaron que abatieron un total de 77 drones ucranianos.

España denuncia los ataques y defiende una paz «justa»

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, denunció este sábado los «ataques masivos» de Rusia contra Ucrania de esta pasada madrugada y subrayó que España «seguirá apoyando a Ucrania y realizando todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera».

En un mensaje en X, dijo que los recientes ataques de Rusia contra instalaciones energéticas y zonas residenciales en Ucrania han dejado sin electricidad y calefacción a gran parte de la ciudad de Kiev y otras áreas del país, así como que están causando decenas de víctimas.

«Estos ataques agravan el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del Derecho Internacional. Tienen que parar. España seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera», añadió.

Zelenski reitera necesidad de garantías de seguridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reiteró este sábado la necesidad de que su país reciba garantías de seguridad sólidas para aceptar un compromiso con la parte rusa y dijo que la actitud de Moscú ha quedado clara con los nuevos ataques justo en momentos en que se trabaja por una nueva iniciativa de paz.

«Lo más importante son las garantías de seguridad. Además de las cuestiones territoriales y la central nuclear de Zaporiya, existen garantías de seguridad que son muy importantes para nosotros. Hoy, Rusia mostró su reacción a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra», dijo en su cuenta de X.

Zelenski se refirió también a la idea de celebrar elecciones y un referéndum sobre posibles cuestiones territoriales y advirtió que esto en las condiciones actuales no sería posible debido a que no hay suficiente protección ante ataques aéreos

«Hoy, nuestra consideración más importante, si tomamos ciertas medidas, es que las garantías de seguridad sean sólidas y que estemos protegidos. Y si la parte estadounidense plantea la cuestión de un referéndum o de elecciones, esto ciertamente no será posible en las condiciones actuales» señaló.

«No contamos con suficientes sistemas de defensa aérea adicionales. Necesitamos el suministro sistemático de sistemas y misiles. Se necesitan más misiles, ya que Rusia ataca con mayor frecuencia, con más drones y misiles», agregó.