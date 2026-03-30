EE. UU. retoma oficialmente las operaciones de su embajada en Venezuela

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Caracas.– El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la reanudación oficial de las operaciones de su embajada en Caracas, Venezuela, lo que representa un paso clave en la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tras el cierre de la sede en 2019.

El Departamento de Estado informó que, desde ese año, la labor diplomática estadounidense se realizaba a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), con sede en la embajada en Bogotá, Colombia. Con esta decisión, Washington retoma su presencia directa en territorio venezolano.

Como parte del proceso, en enero llegó a Caracas la embajadora Laura F. Dogu, quien funge como encargada de negocios y lidera los esfuerzos sobre el terreno. Su equipo trabaja actualmente en la restauración del edificio de la cancillería para facilitar el regreso completo del personal diplomático y la eventual reanudación de los servicios consulares.

Las autoridades estadounidenses calificaron la reapertura como un “hito clave” dentro de la estrategia de política exterior hacia Venezuela, que contempla un plan de tres etapas impulsado por el presidente.

Asimismo, destacaron que la medida permitirá fortalecer el contacto directo con el Gobierno interino, la sociedad civil y el sector privado.